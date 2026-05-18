Швейцария — Германия: прогноз Николая Чегорского на игру хоккейного ЧМ-2026 18 мая

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч ЧМ-2026 Швейцария — Германия.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-1.75).

ЧМ-2026 . Группа A
18 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Швейцарии очень уверенно и с запасом стартовала на домашнем чемпионате мира. В стартовой игре она одолела команду США (3:1), а затем не стала тратить лишние силы во встрече с латвийцами (4:2).

Немцы разочаровали накануне, уступив сборной Латвии (0:2). Не забросить ни одной шайбы в ворота команды с одним-единственным представителем НХЛ — это позор.

Швейцарцы не просто фавориты матча. Им вполне по силам крупно обыграть слабо стартовавших немцев», — приводит слова Чегорского «Ставка ТВ».

