«Локомотив» — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Локомотив» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.20.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Теперь в финале всё будут решать маленькие нюансы. А вот фактор усталости «Локомотива», похоже, ключевым не будет. Из-за закрытых аэропортов и необходимости ездить на поездах восстанавливаться не успевают обе команды. Ярославцы, кстати, в этой ситуации имеют и дополнительный козырь в виде более длинной скамейки.

Жара, пришедшая в европейскую часть страны, точно повлияет на результативность встречи. В сторону её снижения. Три, максимум четыре шайбы на двоих – такой сценарий пятого матча выглядит наиболее реалистичным. Оба соперника и так действуют с акцентом на оборону, а тут ещё добавятся мягкий рыхлый лёд и духота на арене. Ну а с точки зрения исхода ставьте всё-таки на «Локомотив». Вратарь хозяев Исаев смотрится поувереннее. А ещё после того как в воскресенье повезло казанцам, теперь отскоки и факторы случайности могут сыграть за чемпионов», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

