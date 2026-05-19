«Локомотив» — «Ак Барс»: ставка Дарьи Мироновой на игру финала Кубка Гагарина

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4 за 1.71.

«Ак Барс» сделал классный рывок во втором матче серии в Ярославле, выиграв 5:1. Но тогда же и показал, что вся его атакующая сила — легионеры да защитники. «Локомотив», прибывший в Казань на поезде, легко справился с соперником в третьей игре — 4:1. Но привычные проблемы на точке подвели гостей в четвёртой встрече — 1:4 по счёту, 34,8% — 65,2% на вбрасываниях, 16:22 по броскам и 12:24 по блокам.

У ярославцев были возможности, но барахлящее в сезоне большинство не выстрелило и в этот раз. Казанцы просто были во всех деталях лучше, не считая игровой дисциплины. Наконец-то в атакующую гонку подключились Барабанов и Хмелевски (большинство). Правда, второй забил с передач Тодда и Миллера. Мы отмечали до этого, что «Ак Барс» выезжал на плечах легионеров. Учитывая то, что «Локомотив» схватил пять удалений, а забил лишь одну шайбу, можно поставить этот факт им в укор.

Между Сафоновым (2+7 в 18 матчах плей-офф) и Береглазовым (1+6 в 20) складывается какая-то своя медийная дуэль, в которой выигрывает нападающий казанцев. Радулов (6+10) без голов три игры, Сурин (1+5) и Шалунов (7+6 в плей-офф) — всю серию. У всех бывают буксиры, но «Локомотиву» не хватает продуктивности лидеров. Когда три из них не забивают — это непозволительная роскошь в плей-офф.

Обе встречи в Ярославле уложились в шесть голов, а соперники обменялись победами — 3:1 в пользу хозяев и 5:1 в пользу гостей. Этот тренд должен сохраниться. Но «Локомотиву» необходимо найти все свои атакующие силы. Поэтому ожидаю, что минимум четыре шайбы на двоих команды забросят в матче», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».