«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на пятый матч финала Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» – «Ак Барс».

Ставка: ничья за 3.88.

«После посещения Казани и проведения там ещё двух матчей серии статус-кво сохранился: «Локомотив» и «Ак Барс» имеют равное количество побед в своём активе. Правда, теперь и те и другие на шаг ближе к титулу. Четвёртый матч стал самым скромным с точки зрения количества заброшенных шайб, всего лишь три раза соперники поразили ворота друг друга. Ярославль смог забросить тогда, когда к этому было максимально мало предпосылок, Казань исправилась перед своими болельщиками за досадное поражение в третьей встрече противостояния.

«Ак Барс» смог исправить те ошибки, которые его преследовали в третьем матче. Вообще, Казань удивительным образом исправляется в чётных матчах противостояния за нечётные встречи. Впереди выезд в Ярославль для подопечных Анвара Гатиятулина. Там «Ак Барсу», конечно, будет тяжелее, так как не будет ярой поддержки трибун, хоть и гостевой сектор забьётся до отказа. Пока что коллективы не уступают друг другу в единоборствах, все охотно принимают участие в потасовках, а после матча идут давать комментарии, похожие на самый настоящий трэш-ток из боевых искусств.

Вообще, эта финальная серия самая открытая на комментарии игроков по ходу её развития. Думаю, что и овертайму пора вступить в своё законное право. А значит, и ничья станет исходом основного времени этой встречи. Будет очередной очень напряжённый матч, которому потребуется больше 60 запланированных минут», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».