«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на игру плей-офф КХЛ 19 мая

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.70.

«Финальная серия Кубка Гагарина полностью оправдывает все ожидания и вызывает если не восторг, то как минимум огромный интерес — «Локомотив» и «Ак Барс» обменялись победами в Ярославле и Казани, так что всё логично идёт к седьмому матчу. А что может быть лучше в плей-офф? Конечно, мы не видим искромётного хоккея от команд большую часть времени. В финале это нереально, если только вы не в 2014 году и это не «Металлург» — «Лев». Зато накал борьбы невероятен, а «Ак Барс» в четвёртом матче вообще сотворил, кажется, невозможное — выиграл, несмотря на то, что соперник забил первым. Когда «Локомотив» открывает счёт, вскрыть его оборону крайне сложно, однако казанцы заслужили успех.

Разгорается битва и в медийном поле, причём зачинщиками на этот раз становятся не журналисты, а сами хоккеисты. Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов сначала назвал соперников актёрами, а затем вспомнил, что Алексея Береглазова всю прошлую серию «таскали на жопе». Когда форварда ярославцев Егора Сурина спросили про Сафонова, он вдруг ответил: «А кто это?» Хотя ещё в декабре Сурин и Сафонов играли вместе за сборную России на Кубке Первого канала. На это защитник казанцев Илья Карпухин оставил комментарий: «Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы».

Градус противостояния становится всё выше, а мы ждем ещё более яркого продолжения. В последней игре было не слишком много моментов, а все три гола получились во многом случайными. Думаю, и пятая игра не должна быть слишком результативной — уж очень высока цена ошибки», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».