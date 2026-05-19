«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на 5-й матч финала Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.73.

«Финал превратился в серию до двух побед — 2-2. Дальше уже не про «кто красивее», а про то, кто выдержит нерв и не отдаст матч своими руками. Четвёртая игра это прямо подчеркнула: Казань дожала терпением и деталями, а Ярославль выжил за счёт Исаева и характера, но по остроте в атаке было слишком пусто — и по ощущениям, и по цифрам xG.

Что для меня важно перед пятой игрой: «Локомотив» дома почти всегда отвечает. Когда у них включается пятак+подборы+вбрасывания, они превращаются в машину, которую очень сложно остановить. Плюс есть ощущение, что после 2-2 у Ярославля включится правильная злость: не побежать в лоб, а аккуратно прибавить в активности и просто чаще доводить шайбу до ворот.

И ещё момент, который нельзя игнорировать — дисциплина. Сами игроки «Локомотива» это проговаривают: «У Казани хорошее большинство, поэтому не стоит удаляться. Очень много ненужных удалений у нас». В такой серии одно глупое удаление — гол, а гол = матч.

С другой стороны, «Ак Барс» сейчас в своём финальном режиме: терпение, силовая работа и ожидание шанса. И именно поэтому победа «Локомотива» здесь не про «сметём», а про то, что Ярославль дома заберёт контроль игры и не даст Казани жить в комфорте через большинство и отскоки.

Жду более взрослого «Локомотива»: меньше суеты, больше бросков и добиваний, больше шайбы в глубину — без лишнего креатива, который в финале часто и не нужен. Серия заново, 0-0, надо просто выходить и выигрывать — это ровно то настроение, с которым, мне кажется, Ярославль и выйдет. А дальше — вопрос реализации и того, кто первый заберёт нерв игры», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».