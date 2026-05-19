«Борнмут» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити».

Ставка: два-три гола в матче за 2.26.

«Вечером во вторник, 19 мая, состоится центральный матч 37-го тура АПЛ: хозяева принимают «Манчестер Сити», который три дня назад в восьмой раз в своей истории выиграл Кубок Англии — старейший футбольный трофей в мире. На стадионе «Уэмбли» «горожане» в очень непростом матче взяли верх над «Челси» со счётом 1:0 благодаря чудо-голу Антуана Семеньо, забитому им на 72-й минуте пяткой после прострела с правого фланга Эрлинга Холанда.

Таким образом, 55-летний испанский тренер Пеп Гвардиола, завоевал 20-й трофей за 10 сезонов работы в «Манчестер Сити» и 41-й за свою тренерскую карьеру, которая длится с 2007 года, то есть всего 19 лет. Этот великий тренер установил уже множество феноменальных достижений, работая в Англии. Чего только стоят четыре чемпионских титула подряд, а всего — шесть. Субботняя победа над «Челси» принесла ему третий Кубок Англии. До своеобразного национального требла теперь не хватает лишь выигрыша Кубка чемпионов АПЛ, ведь Кубок Лиги и Кубок Англии уже взяты.

Но в данном случае не всё зависит от самих «горожан». Надо ждать осечки единоличного лидера чемпионской гонки лондонского «Арсенала» и, конечно же, не допускать ошибки самим. Во всяком случае, со вторым условием команда Гвардиолы пока справляется более чем успешно: «Манчестер Сити» не знает поражений в течение 10 матчей кряду во всех турнирах, забив 25 мячей и пропустив всего пять. Они выиграли девять встреч и лишь однажды сыграли вничью в Ливерпуле с «Эвертоном» 3:3, необъяснимо подарив, по сути, сопернику все три мяча и в итоге потеряв ценнейшие два очка, упустив при этом стратегическую инициативу в борьбе с «Арсеналом».

Однако предстоящий матч имеет важнейшее значение и для хозяев, «Борнмута», который занимает шестое место с 55 очками и впервые в своей истории реально претендует на участие в евротурнире. При наилучшем для южан раскладе команда под управлением Андони Ираолы сможет дебютировать в еврокубках, сразу участвуя в Лиге чемпионов. Есть ещё один вариант, при котором «Борнмут» прорывается в Лигу чемпионов — в случае победы «Астон Виллы» в финале Лиги Европы в среду, 20 мая, и её финиша на пятом месте по итогам сезона АПЛ.

Таким образом, предстоящий матч приобретает для обеих команд первостепенное значение. Мотивация у соперников будет запредельной. «Борнмут» сейчас находится в отличной форме. Его беспроигрышная серия во всех турнирах составляет уже 17 (!) матчей. В последний раз «вишни» Андони Ираолы проигрывали в 20-м туре АПЛ 3 января дома «Арсеналу» (2:3). Поражение в 1/32 финала Кубка Англии «Ньюкаслу» в серии пенальти (10 января) выносим за скобки.

Поэтому считаю, что фаворита в грядущем поединке нет. Как вы знаете, в таких случаях часто прибегаем к варианту с количеством голов, которых по классике должно быть два или три здесь», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».