Венгрия — Великобритания: прогноз Николая Чегорского на игру ЧМ-2026
Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Венгрия — Великобритания.
Ставка: ТМ 5.5 за 1.75.
ЧМ-2026 . Группа A
19 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
«Очный матч — главная возможность для сборных Венгрии и Великобритании набрать очки. Поражение в этой встрече практически гарантированно отправит на вылет в низший дивизион на следующий ЧМ.
Важность матча для обеих команд колоссальная. Венгры действуют в очень осторожном стиле. Даже от мощных финнов они пропустили четыре шайбы. Неплохой результат для аутсайдера.
Вряд ли команды будут рисковать в очной игре. Тем более креатива в атаке немного как у тех, так и у других.
Моя ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.75», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
