Назван фаворит финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»

20 мая состоится финал Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк», начало запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу». Сделать ставку на победу бирмингемцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.73. Победа «Фрайбурга» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Итоговая победа англичан идёт за 1.37. Если обладателем трофея станет немецкий клуб, зайдёт коэффициент 3.30.