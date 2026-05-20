«Фрайбург» — «Астон Вилла»: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги Европы

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Фрайбург» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Финал Лиги Европы, первый крупный европейский кубковый финал этого года. И сразу мы встречаемся с большим мастером именно этого турнира — Унаи Эмери. Он всего лишь второй тренер в истории европейского футбола, который 4 разных клуба выводил в финалы. Это все были финалы Лиги Европы. 4 победы и 1 поражение у Эмери в решающих встречах за трофей. Поражение было с другим английским клубом — с «Арсеналом»: в 2019 году уступили «Челси».

Сейчас против «Астон Виллы» абсолютный дебютант подобных матчей. Для «Фрайбурга» это вообще будет лишь второй крупный финал в истории после Кубка Германии несколько лет назад. Понятно, что «Астон Вилла» — явный фаворит, абсолютно. Если брать составы, то на очень многих позициях «Астон Вилла», конечно, превосходит своего соперника. Но немцы уже не раз показывали, что в нынешней Лиге Европы они никого не боятся. Они не всегда были фаворитами, и даже против «Браги» в полуфинале их шансы оценивались неоднозначно. Но «Фрайбург» каждый раз находил в себе силы показать свой футбол. Я думаю, что такую же задачу будет ставить тренер и сейчас, потому что запираться в финале еврокубков — это как-то немножко странно. И, наверное, это, в принципе, не стиль «Фрайбурга», который, кстати, первым немецким дебютантом в финале становится в 21 веке.

Я думаю, что матч должен, в общем-то, получиться довольно открытым. «Фрайбург», конечно, понимает, что ему обязательно надо забить. Поэтому тут самые разные варианты могут сработать. Обе забьют смотрится неплохо с коэффициентом 2,00», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».