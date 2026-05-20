«Фрайбург» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на финал Лиги Европы в Турции

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Фрайбург» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.70.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Астон Вилла
«Фрайбург» — молодцы, добрались до финала. Кто ожидал? Наверное, почти никто. Но если команда дошла до такой стадии, значит, она крепкая, хорошая и умеет играть на результат. Не скажу, что в Бундеслиге они выглядели прямо здорово, скорее это добротная команда, которая держалась в середине таблицы. Но финал — это одна игра, собраться на неё «Фрайбург», конечно, сможет.

Но всё-таки фаворитом для меня, да и для многих, наверное, здесь считается «Астон Вилла». Играют на нейтральном поле, в Турции, но «Вилла» в любом случае выглядит сильнее. В чемпионате Англии они проводят хороший сезон, идут в зоне ЛЧ, а сама АПЛ, на мой взгляд, сильнее Бундеслиги. Плюс «Астон Вилла» весь этот путь прошла очень уверенно, это крепкая, боевая английская команда.

И ещё надо понимать, кто тренер у «Астон Виллы» — Унаи Эмери. Он много раз выигрывал Лигу Европы, знает этот турнир, знает, как готовить команду к таким матчам и как брать финалы. Это большой опыт и большой плюс для «Астон Виллы». Думаю, с первых минут они будут прессинговать, бежать вперёд, играть первым номером. Физически это очень крепкая команда, по мастерству исполнителей они, наверное, превосходят «Фрайбург».

«Фрайбург», на мой взгляд, будет играть от обороны, немецкий клуб это делать умеет. Может быть, они где-то огрызнутся, со стандарта что-то создадут или даже забьют. Но всё равно думаю, что «Астон Вилла» забьёт на пару мячей больше. 3:1, 2:0 — что-то такое. 4:2 для финала, наверное, многовато, хотя игра может получиться весёлой. Но за счёт класса, опыта и Эмери «Астон Вилла» должна дожимать этот финал», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

