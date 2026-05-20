«Урал» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на стыковой матч за право играть в РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Урал» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.10.

Россия — Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
«Урал» в прошлом году был близок к возвращению в элиту нашего футбола, но в стыковых матчах РПЛ и Первой лиги уступил «Ахмату» и ещё один сезон провёл во втором по значимости дивизионе. В этом сезоне команда из Екатеринбурга ставила задачу напрямую выйти наверх. Команду возглавил многолетний помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко, но к зиме «Урал» не впечатлял, и главным тренером пригласили Василия Березуцкого. Не сказать, что у экс-армейца вышло лучше, в тройку команда попала, но её вновь ждут стыковые матчи.

Махачкалинское «Динамо» второй сезон подряд проводило в РПЛ. В прошлом сезоне дагестанцы финишировали на 11-й позиции и сохранили прописку в элите, Хасанби Биджиев работу сохранил, и в новый сезон динамовцы вошли с ним. Но зимой последовала отставка, и «Динамо» пригласило в команду Вадима Евсеева. По весне махачкалинцы удивляли, но чаще интервью своего наставника, а вот с результатами вышло хуже. Всего две победы в 12 матчах чемпионата — маловато, чтобы рассчитывать на решение задачи, так и вышло. Хотя в последнем туре «Динамо» могло и вылететь напрямую, если бы проиграло дома «Спартаку», а «Пари НН» переиграл «Рубин».

Стыковые матчи подразумевают противостояние из двух игр, и задача команды из Первой лиги дома сделать задел, а коллектива из элиты — не проиграть. Этот матч пройдёт в Екатеринбурге, и для меня хозяева — фавориты. Но не всегда случается так, как кажется на бумаге. Гости проигрывали по весне редко, у них многовато ничьих, и еще одну я вполне допускаю. А то и на победу замахнутся», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

