«Урал» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на первый стыковой матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Урал» — «Динамо» Мх.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.04.

Россия — Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Стыковые матчи за право остаться в РПЛ пройдут, соответственно, в Екатеринбурге и Волгограде. «Урал» Василия Березуцкого будет принимать махачкалинское «Динамо». Конечно, по составу, по уровню игроков махачкалинцы заметно «Урал» превосходят. Но «Урал» играет дома, команда подвижная, она любит создавать моменты, не всегда удачно получается реализовывать у екатеринбуржцев, но здесь фактор своего поля может сыграть.

Первая игра, и где-то, может быть, пока команды будут знакомиться друг с другом, все-таки уровни разные, и подстраиваться под соперника, безусловно, придется. Может быть, Евсеев решит сыграть агрессивно в атаку, может быть, он всё отложит на домашний матч. Но я думаю, что «Урал» своими активными действиями постарается удивить Махачкалу. Вот удивится ли Махачкала — это мы уже узнаем, посмотрев игру.

Мой прогноз на эту встречу — «2-3 гола в матче». Это традиционный и банальный вариант для меня, учитывая, что я досконально не знаю глобальные возможности нынешнего «Урала», да и не очень представляю, как сыграет Махачкала в первой встрече. Но ничья 1:1 — это вполне допустимо, 2:1 в ту или другую сторону тоже вполне», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

