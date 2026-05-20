США — Германия: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 по хоккею

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч США — Германия.

Ставка: ТБ 6.5 за 2.28.

«Американцы и немцы очень тяжело стартовали на мировом первенстве. На двоих за условных три тура чемпионата мира всего одна победа. Разница пропущенных и заброшенных шайб Германией и вовсе 2:11. Американцы обыграли только скромную Великобританию, а вот с финнами и хозяевами турнира такого не случилось. Соединённые Штаты после победы на Олимпиаде ожидаемо не привезли хоть сколько-то сильный состав, хотя на фоне многих сборных он всё равно выглядит внушительно.

Немцы смогли выцепить несколько представителей НХЛ, но по уровню самоотдачи и хоккея они уступила швейцарцам, латвийцам и финнам. Много вопросов вызывает позиция голкипера, пока там нет никакой надёжности. Американцы постепенно будут набирать обороты по ходу турнира, так что сейчас ориентироваться на результаты звёздно-полосатых не стоит.

Тем не менее думаю, что матч получится достаточно голевым. Шайб будет заброшено много, причём с обеих сторон. От немцев не ждёшь какой-то закрытой игры, ведь эти ребята в данном составе не умеют действовать слаженно в обороне, а американцы, конечно же, настроены исправить ситуацию в турнирной таблице и с набором очков. Так что, матч ожидается потенциально очень богатым на заброшенные шайбы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».