США — Германия: прогноз Николая Чегорского на игру чемпионата мира по хоккею

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч США — Германия.

Ставка: победа США с форой (-2) за 1.90.

«Обе команды очень неудачно провели прошлые встречи. Сборная США крупно уступила финнам (2:6). Если добавить к этому поражение от команды Швейцарии (1:3) в стартовом матче, то у американцев подвисает вопрос с выходом в плей-офф.

Сборная Германии пока только разочаровывает: три поражения в трёх матчах с общей разницей 2:11. Особенно удручает сухой проигрыш команде Латвии (0:2). Да и в игре с хозяевами турнира швейцарцами немцев просто не было на площадке (1:6).

Считаю, что американцам удастся победить с серьёзной разницей в счёте», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».