«Ротор» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на стыковую игру за право выступления в РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ротор» — «Акрон».

Ставка: победа «Ротора» с форой (0) за 1.79.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ротор» начинал сезон с Денисом Бояринцевым, и сам главный тренер заявлял, что уйти на зимнюю паузу в пятёрке было бы неплохо. Играли волгоградцы нестабильно, хотя лидеров далеко не отпускали, но руководство пошло на кадровые изменения. Бояринцев Волгоград покинул, а его сменил другой экс-спартаковец Дмитрий Парфёнов, у которого опыта сильно больше. И всё шло неплохо, «Ротор» проиграл всего лишь раз, но пять ничьих вкупе с неудачной концовкой 2025 года позволили волгоградцам лишь принять участие в стыковых матчах.

«Акрон» второй сезон проводил в элите нашего футбола. В прошлом году они не без проблем, но избежали стыков и прямого вылета, а нынешний получился сложнее. Артём Дзюба тянул команду из Тольятти как мог, хотя и не забывал покритиковать руководство за плохую селекцию, прекрасно понимая, что с таким составом сложно будет спастись. Шанс был, необходимо было в последнем туре обыграть главного соперника и прямого конкурента «Крылья Советов». Но без Дзюбы, который пропустил предыдущий тур, самарцы своего соперника без проблем разгромили. Сами сохранили место в РПЛ, а «Акрон» будет играть в стыках.

В этой паре сложно выявить явного фаворита по сумме двух матчей. «Акрон» весной одержал лишь одну победу, правда, в Калининграде над посыпавшейся по весне «Балтикой». «Ротор», наоборот, лишь раз проиграл, но не забываем, что уровень конкуренции был иной. И всё же дома в Волгограде хозяева должны рисковать и побеждать, ведь в ответной встрече в Самаре будет сложнее», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

