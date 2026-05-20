Клиент букмекера выиграл 3 млн рублей. Он ждал свой выигрыш с октября 2025 года

Один из клиентов букмекерской компании PARI проявил себя настоящим мастером долгосрочных ставок. В октябре 2025 года он заключил пари на экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 316.84 на сумму 9470 рублей. В купоне были следующие выборы:

«Каролина» займёт первое место в Столичном дивизионе НХЛ за 3.00;

«Колорадо» займёт первое место в Центральном дивизионе НХЛ за 3.00;

«Вегас» займёт первое место в Тихоокеанском дивизионе НХЛ за 3.00;

«Авангард» займёт первое место в дивизионе Чернышёва КХЛ за 1.10;

«Металлург» займёт первое место в дивизионе Харламова КХЛ за 2.80;

«Локомотив» станет победителем Западной конференции КХЛ за 2.40;

«Интер» попадёт в топ-4 по итогу сезона Серии А за 1.25;

«Манчестер Сити» попадёт в топ-4 по итогу сезона АПЛ за 1.27.

Ждать пришлось долго, но игра стоила свеч. Все события зашли, а счастливчик получил на выплату 3 000 475 рублей.

Более того, это пари оказалось не единственным успехом для клиента букмекера. В июле 2025 года он поставил фрибет в 2500 рублей на экспресс из девяти событий с общим коэффициентом 248.16. В купон вошли:

«Авангард» займёт первое место в дивизионе Чернышёва КХЛ за 1.65;

«Локомотив» займёт первое место в дивизионе Тарасова КХЛ за 2.30;

«Каролина» займёт первое место в Столичном дивизионе НХЛ за 3.00;

ПСЖ займёт первое место в Лиге 1 за 1.13;

«Интер» попадёт в топ-4 по итогу сезона Серии А за 1.33;

«Боруссия» Дортмунд попадёт в топ-4 по итогу сезона Бундеслиги за 1.19;

«Манчестер Сити» попадёт в топ-4 по итогу сезона АПЛ за 1.25;

«Зенит» займёт первое место в РПЛ за 1.95;

«Интер Майами» станет победителем сезона в MLS за 5.00.

Пари ждало своего часа девять месяцев, но оказалось успешным — на выплату удачливый игрок получил 617 900 рублей. Он же сделал ещё одну ставку в августе 2025 года на сумму 25 000 рублей. Тогда клиент PARI собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 8.57. Игрок включил в купон почти такие же пари, как в случае с фрибетом: первое место «Авангарда» в дивизионе Чернышёва, первое место «Каролины» в Столичном дивизионе, топ-4 в Серии А для «Интера», топ-4 в АПЛ для «Манчестер Сити», а также добавил новую ставку на то, что СКА не займёт первое место в Западной конференции КХЛ по коэффициенту 1.20. Все эти события сыграли, а клиент получил выплату в размере 214 250 рублей.