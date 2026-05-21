Названы шансы «Локомотива» выиграть Кубок Гагарина в шестом матче с «Ак Барсом»

21 мая состоится шестой матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив». Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. После пятой встречи впереди «Локомотив» — 3-2.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Ак Барс». Сделать ставку на победу казанцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.85. Овертайм можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики снова не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма идёт за 2.00, итоговый успех «Ак Барса» доступен за 1.90.