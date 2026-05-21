«Ак Барс» — «Локомотив»: ставка Владимира Крикунова на шестой матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 4.10.

«Чемпионский опыт и психологическая устойчивость в этом и проявляются. После обидного поражения, да ещё и в ослабленном травмами составе выйти – и выдать лучший свой матч за всю серию. К такому хоккею от «Локомотива» во вторник в первую очередь был не готов его соперник. Судя по объёму движения, количеству бросков и другим ключевым статистическим показателям, у ярославцев в данный момент больше сил, больше навыков и больше желания.

Поэтому как бы ни старался на домашнем льду «Ак Барс», финал должен заканчиваться в шести матчах. Худшая для казанцев игра плей-офф уже состоялась. Но теперь гости, скорее всего, не повторят своих воскресных ошибок. И не позволят оппоненту победить «на заказ». Минимальная победа чемпионов с тоталом меньше пяти шайб. Рыхлый лёд и осторожная тактика обеих команд не позволяют рассчитывать на высокую результативность», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».