«Ак Барс» – «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч финала КХЛ 21 мая

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.85.

«После того, как казанцы переломили ход четвёртого матча и сравняли счёт в серии, казалось, что «Ак Барс» перехватил инициативу в финале. Пятую игру казанцы начали активнее, но забить не смогли, а вот ярославцы во втором периоде забросили дважды с небольшим промежутком и в итоге довели дело до победы.

Дублем отметился канадский нападающий Байрон Фрэз, к которому в тройку перевели Александра Радулова. Их звено со словаком Паником очень активно нагружало пятак соперника, с чем оборона казанцев справиться не смогла. И хотя Билялов спасал команду, с бросками с близкого расстояния справиться не смог. Провалил игру и лучший бомбардир плей-офф, американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер. Да, он очень полезен в атаке, но допускает слишком много ошибок в своей зоне. В плей-офф такое всегда наказуемо.

Казанцы — в шаге от поражения, так что отступать им уже некуда. В пятом матче они не были похожи сами на себя, но дома должны брать своё. Ключевое влияние окажет то, кто откроет счёт. Если гости, то шансы казанцев будут очень малы. Но у них есть ресурсы, чтобы вернуть финальную серию в Ярославль. В нападении хозяев хватает мастеров, способных вытащить команду, да и Билялов хорош», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».