«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на игру финала КХЛ в Казани

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4 за 1.70.

«Серия снова отправляется в Казань на один матч при счёте 3-2 в пользу «Локомотива». По словам наставника «Ак Барса», команда начала неплохо, но отдав инициативу, не смогла её вернуть. Слишком много сил было потрачено на отбор шайбы. Но Гатиятулин считает, что у его коллектива достаточно положительных сторон для домашней победы.

Хозяева забросили четыре шайбы при игре «5 на 5», перебросали (39:26), перехитовали (38:21) и в целом постарались быть лучше на точке вбрасывания. Это один из главных хромающих компонентов. Но два подряд меньшинства сыграли свою роль. «Ак Барс» распечатал ворота ярославцев в большинстве за 1,5 минуты до финальной сирены. Это прямой намёк на то, что при своих трибунах казанцы поднажмут в атаке. Два матча в Татарстане завершились в пределах пяти голов — 4:1 «Локомотив» и 2:1 «Ак Барс». Ни одной из команд некуда отступать, поэтому на совсем маленький тотал не рассчитываем.

В составе обеих команд есть мастера, но «Локомотиву» порой не хватает стабильности. В руках все козыри. Ярославцам нужно провести ровный динамичный матч и не создавать себе проблемы. По-прежнему без голов в серии Сурин и Шалунов, а также Радулов не забивает с первого матча. У казанцев две встречи кряду Хмелевски реализует большинство.

Так что обоим соперникам точечно есть куда прибавлять. Нападение «Ак Барса» всю серию выезжало на вкладе легионеров. Отмечаем то, что все игры в этой паре завершились максимально в пределах шести голов. Лишь один раз команды забили три на двоих — 2:1 «Ак Барс» в Казани. Так что прослеживается тренд — минимум четыре шайбы», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».