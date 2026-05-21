«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу финала плей-офф КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4 за 1.71.

«Финал дошёл до того места, где уже вообще неважно, кто лучше выглядит по сезону. Важно только одно: кто выдержит шестую встречу. «Локомотив» ведёт 3-2 и везёт в Казань шанс закрыть Кубок здесь и сейчас. И это всегда самый тяжёлый шаг: когда трофей уже рядом, а соперник стоит на краю и понимает, что ему терять больше нечего.

Пятый матч в Ярославле получился показательный. Первый период — «разведка боем», как сказал Хартли. А во втором «Локомотив» устроил ураган: наложения, пятак, подборы, 22 броска за период и ощущение, что у «Ак Барса» в этот отрезок просто забрали воздух. Именно это и есть ярославская короночка: когда они забирают нерв, игра превращается в мясорубку по сменам, и тебя перемалывают не одной атакой, а объёмом.

Казани сейчас важно отрезать именно это. Гатиятулин после пятой встречи говорил про брак и недостаток контроля шайбы: «Когда её теряешь, много сил тратится на её отбор». И это ключ к шестому матчу. «Ак Барс» должен быть умнее с шайбой и злее в завершении, потому что просто терпеть против такого «Локомотива» — это путь к тому, что тебя снова задавят во втором периоде. Но при этом нельзя забывать и про психологию: Карпухин сформулировал ровно: «Нужно выиграть один матч». То есть Казань не в серии «спасаем сезон», а в серии «берём одну победу и возвращаем всё в Ярославль». Это помогает держать голову холодной.

У «Локомотива» мотивация ещё жёстче: они уже дважды в этом финале отдавали Казани шанс сравнять счёт в серии. Третий раз играть в эту русскую рулетку — роскошь. Поэтому жду максимально собранный Ярославль: без суеты, с шайбой в глубину, с понятным давлением на пятак и с мыслью «закрыть сейчас, пока соперник прижат».

Жду более острого «Ак Барса» именно в завершении — иначе финал не спасти. Однако и «Локомотив» своё в атаке найдёт: они слишком системно создают момент через давление и подборы, а когда матч становится «до одной ошибки», даже пары эпизодов может хватить для нужного тотала. Поэтому вместо угадайки победителя беру более рабочий вариант: голы здесь должны быть, даже если моментов будет не так много», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».