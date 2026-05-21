«Ак Барс» — «Локомотив»: ставка Владимира Гучека на шестой матч финала Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.49.

«Шестой матч серии, в котором «Локомотив» может стать второй раз подряд победителем Кубка Гагарина. Ярославль убедительно разобрался с соперником в пятой встрече и захватил преимущество в противостоянии с «Ак Барсом». Пока команды побеждали в этой серии исключительно в шахматном порядке: «Локомотив» одерживал верх только в нечётных матчах, а Казань забирала все чётные. По расписанию в четверг должен победить «Ак Барс», но для этого нужно исправить все ошибки, которые были допущены в предыдущей встрече, а их было предостаточно.

Казань умеет перестраиваться по ходу серии, она это доказала во второй и четвёртой встречах. «Ак Барс» при домашних трибунах не должен нестись вперёд сломя голову. Наоборот, нужно выдать такой же матч, как это получилось в четвёртом противостоянии, когда было допущено минимум моментов у своих ворот, а эпизоды у чужих в полном объёме были реализованы даже тогда, когда ситуации не были очевидно голевыми.

Прогнозирую, что мы увидим седьмой матч в финале впервые с 2023 года. «Ак Барс» знает уязвимые точки «Локомотива». И он будет в них бить. Если казанцы станут это делать с удвоенной или утроенной силой, то обязательно заберут шестой матч и отправятся вместе с соперником в седьмой», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».