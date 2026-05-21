«Каролина» — «Монреаль»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Каролина» — «Монреаль».

Ставка: ТБ 5 за 1.50.

«Канадцы» дошли до финала Восточной конференции, оставив за плечами вышестоящих соперников. В этом плей-офф «Монреаль» показал удивительную способность: соперники возят команду весь третий период (плюс овертайм в случае с «Баффало»), а выигрывает «Монреаль». Седьмой матч второго раунда между «Сэйбрз» и «Канадиенс» стал самым пресным и скованным по содержанию. Обе команды потряхивало, и впервые в этой паре случился овертайм. Но снова берём на заметку то, что «Монреаль» здорово играет в гостях. Вряд ли главный наставник «Каролины» Род Бриндамор рад такой продолжительной паузе без встреч. «Ураганы» на одном коньке проехались по «Оттаве» и «Филадельфии» с 8-0 в двух сериях и 12 дней сидели без матчей.

Потенциально в этой паре могут быть низкие тоталы, если Якуб Добеш сможет настроиться как на «Тампа-Бэй». Вратарь «Монреаля» сыграл довольно-таки посредственно против «Баффало» по сравнению с первым раундом, когда стартовал против своего кумира Андрея Василевского. Сузуки и Кофилд были полностью перекрыты «Баффало» и выглядели обузой. У «Каролины» две встречи с «Оттавой» уложились в шесть голов и ещё две — в три. С «Филадельфией» три матча в пределах пяти шайб и один — 3:0. Команда оформила по одному «сухарю» в каждом раунде.

В истории регулярных встреч «Канадиенс» выиграли все три матча — на выезде 3:1 и 7:5, а также дома 5:2. Во всех случаях во вторых периодах было заброшено минимум по две шайбы. Отлично себя проявляли все игроки, которые были едва заметны против «Сэйбрз», но смотрелись ярко против «Тампы». Со стороны «Каролины» выделим продуктивность Свечникова, Элерса и Ахо. Так что лидеру регулярки Востока придется не совсем сладко. И нет, «Монреаль» не выглядит уставшим после двух раундов по семь игр.

Отмечаем, что в каждой игре было реализовано по одному большинству кем-то из соперников. Так что в этой паре игра «пять на пять» идёт интенсивно. Если учитывать такую большую паузу между играми для «Каролины», возникает вопрос — насколько она готова сдерживать дерзкого соперника? Начало матча может получиться неоднозначным. Поэтому ожидаю, что минимум пять шайб на двоих мы с вами увидим в этой игре», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».