Латвия — Финляндия: прогноз Николая Чегорского на матч ЧМ-2026

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Латвия — Финляндия.

Ставка: Латвия не забьёт за 1.90.

«Сборная Латвии играет на чемпионате мира очень строго и осторожно. Во всех трёх матчах турнира балтийской команды выигрывала ставка на ТМ 5,5. В прошлой встрече латыши смогли забросить всего одну шайбу в ворота команды Австрии (1:3).

Финны мощно стартовали на чемпионате мира, одержав три победы подряд. В прошлой игре они не оставили шансов американцам (6:2). Но финской сборной более свойственнен менее результативный хоккей.

Во встрече с Латвией, которая испытывает огромные проблемы с креативом впереди, финны вполне могут одержать сухую победу», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».