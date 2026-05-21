Канада — Норвегия: прогноз Николая Чегорского на матч чемпионата мира по хоккею

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Канада — Норвегия.

Ставка: победа Норвегии с форой (+4.5) за 1.95.

«Сборная Норвегии обеспечила себе сохранение прописки в элите после побед над прямыми конкурентами Италией (4:0) и Словенией (4:0).

Даже в матче против куда более мощной сборной Словакии норвежцы упёрлись и едва не увели игру в овертайм (1:2).

Канадская сборная привезла на чемпионат мира мощный состав, но на групповом этапе он не ставит целью добивать аутсайдеров.

Во встрече против итальянцев сборная Канады забросила 6 шайб в первые 40 минут, а в 3-м периоде устроила сеанс массового катания, и игра так и закончилась со счётом 6:0.

Не особо зверствовали канадцы и в следующей встрече против датчан (5:1). Думаю, оборонительные норвежцы доставят хлопот звёздной команде Канады», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».