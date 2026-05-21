Дания — Словакия: прогноз Николая Чегорского на игру ЧМ-2026 по хоккею

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Дания — Словакия.

Ставка: победа Словакии за 1.93.

«Датчане стартовали на чемпионате мира с трёх поражений подряд. Но в соперниках у них были сплошь топ-команды — Канада (1:5), Швеция (2:6) и Чехия (1:4).

В любом случае три крупных неудачи кряду — очень плохой сигнал. Ни в одном из матчей датчанам не удалось зацепиться.

Сборная Словакии совершила осечку в прошлой игре с командой Словении. Да, она одержала победу в овертайме (5:4), но недосчиталась одного очка в таблице.

Такие встряски очень полезны по ходу группового этапа. Мотивация у словаков будет запредельной. Неудача во встрече со сборной Дании может стоить им выхода в плей-офф», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».