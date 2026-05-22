Назван фаворит финала Кубка Франции «Ланс» — «Ницца»

22 мая состоится финал Кубка Франции «Ланс» — «Ницца». Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Ланса» предлагается с коэффициентом 1.54. Победа «Ниццы» оценивается коэффициентом 6.18. Ничейный исход можно найти в линии за 4.63.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Итоговая победа «Ланса» доступна за 1.30, успех «Ниццы» — за 3.90.