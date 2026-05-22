Швеция — Италия: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Швеция — Италия.

Ставка: ТБ 6.5 за 1.73.

ЧМ-2026 . Группа B
22 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шведская сборная пока что не поражает своей игрой на данном чемпионате мира. Шведы уверенно разбираются с соперниками явно ниже классом, но с равными себе сборными испытывают проблемы. Швеция привезла на турнир не самый сильный состав, который может себе позволить одна из самых известных хоккейных наций. Конечно, итальянцы не ровня коллективу «трёх корон». Для них само попадание на чемпионат мира уже событие. Шведам же даже участия в плей-офф будет маловато.

А пока Швеция туда не попадает. Однако впереди встречи с Италией и Норвегией, где обязательно надо забирать шесть очков. Никаких проблем с достижением результата быть не должно. А если они будут, то вопросы к тренерскому штабу и к представителям данного созыва сборной появятся сами собой. Италия, к слову, не является каким-то мальчиком для битья на этом турнире. Да, итальянцы, естественно, уступают всем соперникам и им явно не хватает мастерства, что в целом было ожидаемо.

Однако при двух заброшенных шайбах итальянцы пропустили 17 за четыре встречи на чемпионате мира — 2026. Шесть из них от сильно превосходящих в силе канадцев. Вполне возможно, что шведы повторят достижение «кленовых листьев» по количеству голов в матче с итальянцами. Одно можно сказать с уверенностью: шайб будет заброшено в предстоящем матче предостаточно», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

