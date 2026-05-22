Швеция — Италия: прогноз Николая Чегорского на матч группового раунда ЧМ-2026

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Швеция — Италия.

Ставка: победа Швеции с форой (-4.5) за 1.75.

«Сборная Италии накануне выложилась по максимуму в матче против Чехии. Итальянцы вели 1:0 к началу третьего периода, но не смогли удержать результат (1:3). Вратарь Клара совершил невероятные 55 спасений.

После такого итальянцев вряд ли хватит на ещё один большой матч против топ-сборной.

Шведы встрепенулись после поражения от команды Чехии (3:4) и в следующем матче разгромили открытие этого ЧМ команду Словении (6:0).

Жду примерно столько же шайб от «Тре Крунур» в очередном матче против аутсайдера», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».