Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Канада — Словения: прогноз Романа Габдрафикова на игру чемпионата мира по хоккею

Канада — Словения: прогноз Романа Габдрафикова на игру чемпионата мира по хоккею
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Канада — Словения.

Ставка: победа Канады в первом периоде с форой (-1.5) за 1.85.

ЧМ-2026 . Группа B
22 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тут всё довольно прямолинейно: Канада на таком турнире — это Канада. Даже когда игра идёт не идеально и соперник цепляется, у канадцев всегда есть запас по классу и по «дожиму». Они спокойно могут провести равный первый период, а потом за 10 минут превратить матч в 3:0 — просто потому что у них больше скорости, глубины людей, которые умеют решать в момент.

И ещё важный момент: эта Канада не любит долго раскачиваться в матчах с командами ниже уровнем. Если они забирают старт, дальше игра очень быстро превращается в «каток»: давление, подборы, вторая волна, и сопернику уже просто нечем отвечать. А Словения — команда, которой тяжело держать структуру все 60 минут, особенно когда против тебя постоянно накатывают свежими звеньями.

В таких матчах самый опасный сценарий для фаворита — «долго не залетает». Но даже это обычно решается одним эпизодом: шайба в большинстве, рикошет, трафик — и дальше всё раскрывается. Канадцам не нужно десять моментов, чтобы забить дважды. Им часто хватает двух.

Жду, что Канада попробует решить всё как можно раньше — без нервов и затяжной возни. Словения, понятное дело, будет терпеть, пытаться упростить и прожить первый период на характере. Но если канадцы забьют первыми, особенно быстро — дальше это может поехать в сторону крупного счёта. Поэтому логика здесь простая: берём стартовый рывок фаворита», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Финал Кубка Франции без «ПСЖ» и никому не нужный матч Серии А
Финал Кубка Франции без «ПСЖ» и никому не нужный матч Серии А
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android