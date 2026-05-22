Канада — Словения: прогноз Романа Габдрафикова на игру чемпионата мира по хоккею

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Канада — Словения.

Ставка: победа Канады в первом периоде с форой (-1.5) за 1.85.

«Тут всё довольно прямолинейно: Канада на таком турнире — это Канада. Даже когда игра идёт не идеально и соперник цепляется, у канадцев всегда есть запас по классу и по «дожиму». Они спокойно могут провести равный первый период, а потом за 10 минут превратить матч в 3:0 — просто потому что у них больше скорости, глубины людей, которые умеют решать в момент.

И ещё важный момент: эта Канада не любит долго раскачиваться в матчах с командами ниже уровнем. Если они забирают старт, дальше игра очень быстро превращается в «каток»: давление, подборы, вторая волна, и сопернику уже просто нечем отвечать. А Словения — команда, которой тяжело держать структуру все 60 минут, особенно когда против тебя постоянно накатывают свежими звеньями.

В таких матчах самый опасный сценарий для фаворита — «долго не залетает». Но даже это обычно решается одним эпизодом: шайба в большинстве, рикошет, трафик — и дальше всё раскрывается. Канадцам не нужно десять моментов, чтобы забить дважды. Им часто хватает двух.

Жду, что Канада попробует решить всё как можно раньше — без нервов и затяжной возни. Словения, понятное дело, будет терпеть, пытаться упростить и прожить первый период на характере. Но если канадцы забьют первыми, особенно быстро — дальше это может поехать в сторону крупного счёта. Поэтому логика здесь простая: берём стартовый рывок фаворита», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».