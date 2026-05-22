Германия — Венгрия: прогноз Николая Чегорского на встречу ЧМ-2026 по хоккею

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Германия — Венгрия.

Ставка: победа Германии с форой (-2.5) за 1.70.

«Часто бывает, что, решив главную задачу, аутсайдер в следующем матче действует куда менее собранно. Пример тому – сборная Словении. После сенсационной победы над чехами в овертайме (3:2) в следующей игре балканская команда без шансов уступила Норвегии (0:4).

Сборная Германии потерпела уже четыре поражения подряд, но в соперниках у неё были три топ-сборные. В прошлой встрече против американцев немцы зацепились за результат, но уступили в овертайме (3:4).

Германия и Венгрия встречались на чемпионатах мира — 2023 и 2025. В обоих случаях немцы крупно побеждали (6:1 и 7:2). И на этот раз будет так же», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».