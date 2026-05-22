«Колорадо» — «Вегас»: прогноз Николая Чегорского на матч Кубка Стэнли

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч «Колорадо» — «Вегас».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.73.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
«Вегас» почти идеально провёл стартовый матч финала Запада (4:2). Почти — потому что в третьем периоде при счёте 3:0 «Голден Найтс» стали слишком рано отбрасываться и уходить в глухую оборону. За что едва не поплатились.

Без Кейла Макара «Колорадо» пришлось очень тяжело. Фактор его возвращения на лёд будет ключевым в плане итогового результата. А с точки зрения результативности он повлияет мало. Есть Макар — «Колорадо» невероятно опасен в большинстве, но более надёжен в своей зоне. Нет Макара — «Эвеланш» уязвимы в своей зоне, однако им не хватает подключений Кейла в чужой.

В этом сезоне «Колорадо» и «Вегас» провели между собой четыре встречи, и в трёх случаях выигрывала ставка на верховой тотал.

Моя ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.73», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

