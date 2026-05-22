«Колорадо» — «Вегас»: прогноз Дарьи Мироновой на игру плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Колорадо» — «Вегас».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.62.

«Стартовый период начала серии смотрелся пресно. Команды бегали туда-сюда, ничего сверхъестественного не происходило. Для Джона Тортореллы это привычный стиль, поэтому его подопечные и дождались своих шансов. После второго отрезка «Вегас» вёл 2:0. К отсутствию Марка Стоуна многие уже привыкли. Зато новость, что защитник Макар пропустит матч, шокировала общественность. Но не стоит считать, что «Колорадо» проиграл в первой встрече западного финала сугубо из-за этого. Денверцы и по ходу регулярки позволяли себе играть вполсилы, а первые два раунда дались им легко. Поражение 2:4 поможет им собраться.

«Лавины» давили и давили (38:28 по броскам), однако Харт отлично справлялся с натиском. Иногда оборона «Вегаса» исполняла странные трюки (за некоторые действия защитникам точно прилетит от Тортореллы), но вратарь «рыцарей» на абсолютном спокойствии справлялся. Несмотря на то что в резюме вратаря Уэджвуда есть Кубок Стэнли в роли замены Андрея Василевского, назвать его кубковым первым номером пока сложно. «Колорадо» свою вратарскую проблему не решил и выезжает на бойкости в атаке.

Отлично выглядит Дорофеев, реализовавший большинство и набравший 12-е (10+2) очко в этом плей-офф. Хауден сделал счёт 3:0, а потом напугал всех, влетев в борт. В третьем периоде хозяева выиграли 22,7% вбрасываний, однако это не помешало им дважды забить. Если к голу Ничушкина вопросов нет, то Ландеског забил в большинстве не без помощи «Голден Найтс». Удалившись за 2,5 минуты до конца встречи, гости создали себе проблемы и никак не могли попасть в пустые ворота. Болельщики «лавин» стали уходить и освистывать свою команду за пару минут до финальной сирены. Такого в этом плей-офф ещё не делал никто.

Даже если Маккиннон не засветился на табло, он был заметен и опасен. Просто соперники оказались к нему готовы. Это начало длинной серии, в которой все будут решать моменты и терпение. В этом плей-офф восемь матчей из 10 с участием «Колорадо» пробивали ТБ 5.5. У «Вегаса» всё по такой же формуле: два матча из 10 с итогами меньше 4.5 (3:1), а все остальные — ТБ 5. Возможно, на какой-то стадии игра успокоится и уйдёт на «низы». Во второй встрече максимум в шесть шайб на двоих подходит под стилистику обоих», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».