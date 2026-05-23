«Динамо» Махачкала — «Урал»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ 23 мая

«Динамо» Махачкала — «Урал»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ 23 мая
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Урал».

Ставка: гол «Динамо» во втором тайме за 1.80.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Каспийске в ответном матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне махачкалинское «Динамо» сыграет с «Уралом». Пару дней назад махачкалинцы одержали минимальную победу, тяжёлую победу — с голом-фантомом. То ли был гол после удара Миро, то ли нет, но в итоге засчитали. Было ещё попадание в штангу у команды Вадима Евсеева, ну и больше ничего.

«Урал» доминировал всю игру, много владел мячом, но реальных моментов у ворот голкипера махачкалинского «Динамо» создать не удалось. После матча, давая интервью, Василий Березуцкий, главный тренер «Урала», сказал, что «в ответной игре мы постараемся сыграть в атаку, против таких команд, которые глубоко обороняются, конечно, сложно, но будем рисковать». Будут придумывать, как эту оборону взломать.

И вот, мне кажется, отталкиваясь от этих слов, если «Урал» будет рисковать, особенно во втором тайме, то обязательно должны быть свободные зоны у него в обороне. И Махачкала с её более глубокой скамейкой, более квалифицированной скамейкой может «Урал» подловить.

Хороший вариант на ответную встречу — гол махачкалинского «Динамо» во втором тайме за коэффициент 1.80. Отталкиваюсь от того, что «Уралу» придётся рисковать, хочет он этого или нет, и Махачкала может этим воспользоваться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Динамо» Махачкала — «Урал». Василий Березуцкий — мимо РПЛ
