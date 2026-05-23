Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Махачкала — «Урал»: ставка Игоря Семшова на матч за право играть в РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Урал»: ставка Игоря Семшова на матч за право играть в РПЛ
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Урал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.55.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В гостевом матче футболисты «Динамо» добились важной для себя победы со счётом 1:0, и теперь им главное не разочаровать своих болельщиков в домашнем поединке. Уверен, что настрой у динамовцев будет боевым. Дома никак нельзя упускать шанс остаться в Премьер-Лиге. Неделю назад футболисты «Динамо» сумели дома сыграть вничью со «Спартаком» (0:0) и наверняка постараются завершить сезон домашней победой, хотя, конечно, и ничья их вполне устроит. Но, понимая мотивацию игроков, нет сомнений в том, что о ничейном исходе они не думают. Когда игрок выходит на поле, у него все мысли только о победе.

Думаю, что матч вряд ли получится результативным. Скорее всего, динамовцы добьются победы со счётом 1:0 или 2:0. По крайней мере, поставил бы на то, что «Урал» не забьёт, или на тотал меньше 2.5. За последние двадцать лет команды между собой встречались только один раз — в минувшую среду. До этого они по два матча провели в 2005 и 2006 году. В тех играх команды разошлись миром — сначала выиграли домашние поединки, а затем сыграли дважды вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Динамо» Махачкала — «Урал». Василий Березуцкий — мимо РПЛ
«Динамо» Махачкала — «Урал». Василий Березуцкий — мимо РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android