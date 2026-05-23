«Динамо» Махачкала — «Урал»: ставка Игоря Семшова на матч за право играть в РПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Урал».

«В гостевом матче футболисты «Динамо» добились важной для себя победы со счётом 1:0, и теперь им главное не разочаровать своих болельщиков в домашнем поединке. Уверен, что настрой у динамовцев будет боевым. Дома никак нельзя упускать шанс остаться в Премьер-Лиге. Неделю назад футболисты «Динамо» сумели дома сыграть вничью со «Спартаком» (0:0) и наверняка постараются завершить сезон домашней победой, хотя, конечно, и ничья их вполне устроит. Но, понимая мотивацию игроков, нет сомнений в том, что о ничейном исходе они не думают. Когда игрок выходит на поле, у него все мысли только о победе.

Думаю, что матч вряд ли получится результативным. Скорее всего, динамовцы добьются победы со счётом 1:0 или 2:0. По крайней мере, поставил бы на то, что «Урал» не забьёт, или на тотал меньше 2.5. За последние двадцать лет команды между собой встречались только один раз — в минувшую среду. До этого они по два матча провели в 2005 и 2006 году. В тех играх команды разошлись миром — сначала выиграли домашние поединки, а затем сыграли дважды вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».