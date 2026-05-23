«Динамо» Мх — «Урал»: прогноз Михаила Моссаковского на стыковой матч РПЛ в Каспийске

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Урал».

Ставка: ТБ 2.5 ЖК во 2-м тайме за 1.82.

«Здесь нам, конечно, гарантированы эмоции. Во-первых, сам статус матча: битва за РПЛ, за огромные призовые деньги, за деньги от лиги, за телеконтракт. Это битва за статус, битва за жизнь. И, конечно, эмоции будут продиктованы обстоятельствами первой игры в Екатеринбурге, где был засчитан очень сомнительный гол Миро. Мяч, скорее всего, не пересёк полностью линию ворот. Это большой скандал: судейская бригада эпизод нормально не увидела, VAR провёл тихую проверку и дальше не вмешался. Объективно, в трансляции правильного ракурса, где всё было бы четко видно, тоже не было. Но «Урал» предоставил видео с камер наблюдения, где можно было построить проекцию и с высокой вероятностью убедиться, что этого гола не было. Плюс был момент с неназначенным пенальти в ворота махачкалинцев — очень спорный эпизод с попаданием мяча в руку.

В общем, разговоров вокруг этого стыкового матча, как и год назад после стыков «Урала», опять очень много. Судейство будет в прицеле и перед ответной игрой. Главным арбитром будет Никита Новиков — молодой судья, который только заявляет о себе на высоком уровне. Он достаточно много даёт нарушений и достаточно много показывает жёлтых карточек. В РПЛ в этом сезоне его средний показатель — больше пяти жёлтых за игру. Например, семь карточек было в недавнем матче «Балтика» — «Динамо» Москва. Думаю, здесь тоже будет очень нервно, массивно и по фолам, и по жёлтым карточкам.

Особенно предлагаю обратить внимание именно на жёлтые. Если посмотреть статистику махачкалинского «Динамо» в последних матчах, то в этой эмоциональной концовке у команды постоянно получались насыщенные на события и карточки вторые таймы. В каждом из пяти последних вторых таймов Махачкала с соперниками набирала три жёлтые карточки или больше. У «Урала» тоже в большинстве последних матчей тотал по жёлтым во втором тайме пробивался. Поэтому здесь логично смотреть именно на этот компонент с акцентом на второй тайм, когда развязка будет всё ближе.

Плюс я бы рассмотрел «низ» по ударам в створ. Но прямо сейчас хороший коэффициент в этом компоненте можно найти, только если опускать планку до 6.5 ударов в створ. Это очень низкая планка, хотя в первой игре в Екатеринбурге было всего четыре удара в створ, и все четыре — до перерыва. Поэтому основным прогнозом всё-таки оставляю жёлтые карточки. Думаю, здесь будет «верх». Особенно если смотреть на второй тайм», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».