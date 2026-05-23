«Акрон» — «Ротор»: прогноз Семёна Зигаева на встречу за право играть в РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Акрон» — «Ротор».

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Первый переходный матч между РПЛ и Первой лигой, в котором сыграли «Акрон» и «Ротор», состоялся на этой неделе в среду. Команды к очной встрече подошли с разным настроением. Волгоградцы неплохо провели весенний отрезок, когда команду возглавил Дмитрий Парфёнов. Проиграл при нём «Ротор» всего лишь раз, но было это в матче против сверхмотивированной «Уфы», бившейся за выживание. «Акрон» был в абсолютно ином положении: в 2026 году команда из Тольятти одержала лишь одну победу, да и ту неожиданно в Калининграде. Завершив чемпионат России, руководство «Акрона» отправило Заурбека Тедеева в отставку, но оставило весь его тренерский штаб.

На поле в Волгограде гости вышли с Муратом Искаковым во главе, но игра при этом не поменялась. Забросы на Дзюбу как были главным планом на матч в сезоне, так и остались. Всё это мы увидели и против «Ротора», а вот Дмитрий Парфёнов решил сыграть с тремя центральными защитниками, хотя по весне играл в два. Этот вариант худо-бедно работал, но в компенсированное время после углового «Акрон» усилиями Беншимола забил и вышел вперёд. После перерыва легионер отличился вновь, на сей раз воспользовавшись великолепной подачей с фланга от Фернандеса. «Ротор» за весь матч почти не создал у ворот Тереховского ничего и по делу уступил 0:2.

Теперь у Дмитрия Парфёнова нет выбора, придется рисковать в Самаре и идти ва-банк. Для этого ему придётся вернуться к привычной схеме, которая подразумевает более атакующий футбол. «Акрон», скорее всего, к такому развитию событий готов, и выносы на Дзюбу будут главным планом на игру. «Ротор» обязан забивать, но и у своих ворот не допускать моменты невозможно. Так что думаю, что обе команды смогут отличиться», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».