«Акрон» — «Ротор»: прогноз Константина Генича на переходный матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Ротор».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

«Тольяттинский «Акрон» после победы 2:0 в Волгограде будет принимать в Самаре «Ротор», команду Дмитрия Парфёнова. Сразу можно сказать, что 2:0 — комфортное преимущество. Дубль Беншимола и очень солидная игра «Акрона» в обороне, в первую очередь, делают его явным фаворитом.

Надо признать, что «Ротор» не справился с нервишками. Где надо было принять мяч, он отскакивал, где на дриблинге надо было контролировать — он чуть уходил в сторону. Видно было, что при такой поддержке с нервами и эмоциями «Ротор», к сожалению, не справился. Но команда самобытная, интересная, с двумя нападающими играет. И я думаю, что в ответной игре в Самаре «Ротору» даже должно быть чуть полегче именно в психологическом, эмоциональном плане. Уже нет такого давления. После 0:2 в первом матче отыграться будет очень сложно. Поэтому, мне кажется, игра получится более открытой и более весёлой, чем в Волгограде.

Мой прогноз — тотал больше 2.5 за 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».