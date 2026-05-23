«Акрон» — «Ротор»: ставка Игоря Семшова на игру в Самаре 23 мая

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч «Акрон» — «Ротор».

Ставка: победа «Акрона» за 1.90.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«И в этой паре хозяева предстоящего матча добились важной гостевой победы. Причём футболисты «Акрона» выиграли со счётом 2:0, забив по одному голу в каждом из таймов. Тем не менее расслабляться раньше времени ни в коем случае нельзя. Особенно перед своими болельщиками, которые будут гнать команду вперёд уже с первых минут. В первой встрече с «Ротором» футболисты «Акрона» смогли надёжно сыграть в обороне, а ведь их действия в последних играх Премьер-лиги в защите оставляли много вопросов. В матчах с «Ростовом» и «Крыльями Советов» в двух первых таймах было пропущено семь мячей.

На чужом поле «Ротору» придётся нелегко, тем более личные встречи не в пользу волгоградцев. До первой стыковой игры команды дважды встречались в сезоне-2021/2022. И тогда оба раза сильнее оказывались тольяттинцы. Они выиграли в Волгограде (2:1) и дома (1:0). Думаю, и на этот раз «Акрон» победит. Моя ставка на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

