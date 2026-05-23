«Реал» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Атлетик».

Ставка: тотал «Реала» два-три мяча за 2.00.

«Матч, который не несёт в себе никакой турнирной интриги. «Реал» после того, как с него спало давление, начал выигрывать и не пропускать. Мадридцы обыграли «Эспаньол» (2:0), «Овьедо» (2:0) и в последней встрече «Севилью» (1:0).

Это последний матч Арбелоа на посту главного тренера, уже всем известно, что снова придёт Жозе Моуринью. Арбелоа хочется, чтобы команда выиграла и порадовала своих болельщиков в заключительной встрече провального сезона. Думаю, одного мяча для хорошего прощания недостаточно, а четыре будет много. Поэтому мой прогноз: индивидуальный тотал «Реала» два-три мяча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».