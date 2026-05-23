«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: ничья за 4.20.

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Валенсия
Не начался
Барселона
«Здесь легко давать прогноз, потому что ситуация у «Барселоны» уже всем понятна. Команда стала чемпионом, задачу решила и больше нигде не играет, а значит, может позволить себе многое. Когда титул уже в руках, совсем другое состояние — можно играть спокойно, без давления и этой обязательной гонки за результатом.

«Валенсия» при этом выправила ситуацию. Команда ещё недавно была совсем в другом положении, а сейчас уже где-то рядом маячит борьба за еврокубки. Девятое место, рядом конкуренты, теперь даже такие команды могут до последнего тура смотреть наверх. Времена, конечно, прекрасные для футболистов: занял восьмое-девятое места — и уже можешь цепляться за еврокубки.

Думаю, матч будет интересным. «Барселона» в такой ситуации точно не станет закрываться, да и «Валенсии» дома надо играть смело. Здесь напрашивается футбол «туда-сюда», с моментами и голами, без какой-то жёсткой прагматики. Когда у одной команды уже практически всё решено, а у другой ещё есть желание красиво закончить сезон, обычно получается открытая встреча.

Не удивлюсь, если «Валенсия» преподнесёт сюрприз. Хотя какой это сюрприз, если «Барселона» уже чемпион и может играть в своё удовольствие? Для меня здесь вполне реальный вариант — результативная ничья, примерно 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

