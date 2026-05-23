«Бавария» — «Штутгарт»: прогноз Семёна Зигаева на финал Кубка Германии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Штутгарт».

«Бавария» уже в первом раунде Кубка Германии имела проблемы, хотя играла против «Веена» в гостях. Победный гол Кейна в компенсированное время и счёт 3:2 говорят о многом. Дальше команда Компани играла в Кёльне и пропустила первой, но ещё до перерыва вышла вперёд, а во втором тайме довела дело до разгромной победы. Затем «Бавария» поехала в Берлин, где встречалась с «Унионом», который по всем статьям переигрывал мюнхенцев, но реализация хромала, а ещё столичные футболисты дважды поразили свои ворота и уступили 2:3. В четвертьфинале баварцы принимали «Лейпциг» и буднично вышли в следующий раунд, одержав победу 2:0. В полуфинале коллектив Компани ждал Леверкузен, но даже на своём поле «Байер» составить конкуренцию не смог.

«Штутгарт» тоже испытал проблемы в первом раунде, однако соперником был «Айнтрахт» из Брауншвейга, представляющий вторую Бундеслигу. 3:3 в основное время, а уже в дополнительное «швабы» дожали и прошли дальше. В следующем раунде «Штутгарт» играл с «Майнцем», но в тот момент эта команда конкуренцию составить не могла, так же, как и «Бохум» в 1/8 финала. Оба матча «швабы» забрали с одинаковым счётом 2:0, во многом на классе. В четвертьфинале «Штутгарт» ждал «Хольштайн», клуб из Киля тоже не смог ничего противопоставить. В полуфинале команда Хёнеса впервые сыграла на своём поле, и соперник был непростой — «Фрайбург». Хозяева пропустили и на перерыв ушли, уступая в счете. Во втором тайме «Штутгарт» отыгрался, а в дополнительное время забил победный и вышел в финал.

В этом сезоне «Бавария» и «Штутгарт» встречались трижды, сначала они открывали сезон матчем за Суперкубок Германии, там мюнхенцы победили 2:1. Дальше была игра в Бундеслиге, которая прошла на поле «швабов», команда Компани прошлась катком по сопернику — 5:0. Последний раз клубы играли чуть больше месяца назад, и «Бавария» вновь одержала победу — 4:2. Шансы у «Штутгарта» есть, как и в любом турнире, где всего один матч, но минимальные. Поэтому предлагаю выбрать вариант с результативной встречей», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».