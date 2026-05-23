Букмекеры назвали шансы Верхувена продержаться 12 раундов в бою против Усика

23 мая в Египте состоится боксёрский вечер промоутерской компании Riyadh Season. В его главном бою действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе украинец Александр Усик проведёт добровольную защиту титула WBC против нидерландца Рико Верхувена, который известен в первую очередь по своим выступлениям в кикбоксинге. Начало поединка запланировано на 23:30 мск.

Букмекеры не сомневаются в успехе украинского боксёра. На победу Усика можно сделать ставку с коэффициентом 1.03. Шансы Верхувена оценили в 13.00, а на ничью предлагают котировку 30.00.

На ТБ 7.5 раунда можно заключить пари за 2.05, а обратный исход доступен за 1.69.

Вероятность того, что бой продлится все запланированные 12 раундов, эксперты оценили котировкой 3.75. Это примерно 25% вероятности.