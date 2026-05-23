Словакия — Чехия: прогноз Николая Чегорского на матч ЧМ-2026 по хоккею

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Словакия — Чехия.
Ставка: победа Чехии с форой (-1.5) за 1.90.
«Сборная Словакии идёт без поражений на чемпионате мира, одержав четыре победы подряд. Однако уровень сопротивления в этих встречах был невысоким. Скорее, удручает, что словаки ушли в серию буллитов в матче против аутсайдера Словении и победили всего в одну шайбу норвежцев.
Чехи хоть и проиграли Словении в овертайме (2:3), показали, что могут быть конкурентоспособны на уровне фаворитов. В следующем матче они победили команду Швеции — 4:3.
В 2020-х Чехия дважды встречалась со Словакией на чемпионатах мира и оба раза побеждала (7:3 и 3:2).
Моя ставка: победа Чехии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.90», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
