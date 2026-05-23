Латвия — США: прогноз Николая Чегорского на матч хоккейного ЧМ-2026

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Латвия — США.

Ставка: победа Латвии с форой (+2.5) за 1.80.

ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Латвия
1-й период
0 : 0
США

«Сборная Латвии потерпела разгромное поражение от финнов в прошлом матче (1:7). Но такие неудачи способны мобилизовать команду на следующую игру. Тем более балтийская сборная выглядит на ЧМ очень неплохо. Чего стоит только сухая победа над командой Германии (2:0).

Американцы привезли в Швейцарию очень средний состав. Сборная США накануне испытала проблемы даже против удручающей команды Германии (4:3 по буллитам). Тем же финнам американцы проиграли со счётом 2:6. Прибалты окажут сопротивление», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

