Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Спартака» выиграть финал Кубка России

Названы шансы «Спартака» выиграть финал Кубка России
Комментарии

24 мая состоится Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.72, в то время как победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Итоговая победа «Спартака» оценивается в 2.00. Если обладателем трофея станет «Краснодар», зайдёт коэффициент 1.90.

Материалы по теме
Суперфинал Кубка России: «Спартак» оставит «Краснодар» с пустыми руками
Суперфинал Кубка России: «Спартак» оставит «Краснодар» с пустыми руками
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android