«Спартак» — «Краснодар»: стали известны шансы в суперфинале Кубка России

24 мая состоится Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.72, в то время как победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Итоговая победа «Спартака» оценивается в 2.00. Если обладателем трофея станет «Краснодар», зайдёт коэффициент 1.90.