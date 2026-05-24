Букмекеры оценили шансы «Ман Сити» в последнем матче Гвардиолы

24 мая состоится матч 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Это будет последняя игра «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы.

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.52. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 5.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

