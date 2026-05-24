«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на Суперфинал Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Абсолютно логично, что эти команды сыграют между собой в финале – «Спартак» был хорош в Кубке, а «Краснодар» вообще был хорош по ходу сезона.

«Спартак» неплох по весне, но говорят, что есть проблемы у Барко. У «Краснодара» вроде бы все лучшие силы в строю. Для кого-то это заключительная игра в карьере за «Краснодар». Да, второе место в чемпионате неплохо, но почему бы не взять Кубок, тем более что «Краснодар» его ещё ни разу не выигрывал.

Да, преимущество в поддержке в «Лужниках» будет основательное у «Спартака», но будет ли преимущество по игре – большие сомнения. «Краснодар» уже набрался опыта важных матчей, команда окрепла, и её не испугать натиском болельщиков.

Я думаю, что «Краснодар» возьмёт этот трофей, но не в основное время. Будет обмен забитыми мячами, так что берём обе забьют. Я бы рассмотрел ничью в основное время, а также точный счёт 1:1. Команды сейчас равны. А дальше в серии пенальти победит «Краснодар», отдам ему преимущество», — приводит слова Генича «РБ Спорт».